Лесовоз протаранил припаркованный пассажирский автобус на трассе в Пермском крае

Фото с места происшествия: группа ВК ПЕРМСКИЙ КРАЙ | РЕАЛЬНЫЙ КРАЙ.

Утром 13 февраля на трассе Соликамск-Красновишерск произошло ДТП: КамАЗ протаранил пассажирский автобус, стоящий на обочине. Фотография с места происшествия появилось в сообществе ВКонтакте "Пермский край | Реальный край". В полиции рассказали подробности ДТП.

- Авария произошла около 09.00 утра на 17 км автодороги Соликамск-Красновишерск, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. - По предварительной информации, водитель лесовоза с прицепом не выбрал безопасный интервал между транспортными средствами и допустил столкновение со стоящим на правой обочине автобусом ПАЗ.

Итог ДТП: у автобуса снесена часть кабины, но каким-то чудом в аварии не пострадали люди, в соцсетях пишут об ушибах и синяках. В результате аварии транспортные средства получили механические повреждения.

Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства происшествия.