«Плюс 263». Опубликована статистика на 13 февраля по коронавирусу в Пермском крае

Всего в регионе инфекция обнаружена у 43 367 человек. Фото: архив "КП"

13 февраля Роспотребнадзор подтвердил в Пермском крае 263 случая коронавируса.

- 39 человек с диагнозом COVID-19 проходят лечение в больницах, 224 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей, - сообщили в краевом оперштабе. - Общее число инфицированных в регионе достигло 43 367 человек. Ежесуточный прирост больных составил 0,6%, коэффицент распространения болезни - 0,97.

Из 263 новых инфицированных 102 мужчины, 161 – женщина и 17 детей. Из взрослых, тех, кому от 15 до 29 лет – 36 человек, от 30 до 49 лет – 75 человек, 81 в возрасте 50-64 и 54 человека старше 65 лет. Заболевшим назначено лечение.