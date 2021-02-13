Суд запретил эксплуатацию детского центра «Октябрь» в Перми

Требования прокурора о запрете эксплуатации здания детского центра суд удовлетворил в полном объеме. Фото: архив "КП"

Прокуратура Свердловского района Перми выявила многочисленные нарушения при эксплуатации детского интерактивного развлекательного центра «Октябрь», который располагается на Комсомольском проспекте, 46.

- Собственник при реконструкции здания не направил извещение в контролирующий орган о постановке объекта на государственный строительный надзор, - пояснили в пресс-службе краевой прокуратуры. - Разрешения на ввод в эксплуатацию реконструированного здания не было получено, отсутствовала проектная и исполнительная документация, а предписания об устранении нарушений игнорировались. В предоставлении доступа для проведения проверки сотрудникам ведомства отказывалось.

Выяснилось, что в здании имелся ряд дефектов, влияющих на его безопасность - трещины, превышение предельной допустимости напряжения главной балки и прочее.

Прокуратура внесла собственнику представление, но требования не были исполнены, в связи с чем прокуратура вышла в суд. 10 февраля требования прокурора о запрете эксплуатации здания суд удовлетворил в полном объеме.