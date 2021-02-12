В Прикамье многодетный отец задолжал 3 миллиона рублей 4 детям

-

В Кудымкаре на скамье подсудимых оказался многодетный отец: он ушел от той, с которой прижил четверых ребятишек, к другой. И перестал заботиться о детях.

Деньги на их содержание не смогли получить с него даже через суд.

Наконец на горе-папашу завели уголовное дело по статье о неуплате средств на содержание детей. Оказавшись на скамье подсудимых, он пытался разжалобить судью тем, что у него сейчас на иждивении еще два малолетних ребенка. Но это не помогло.

- Он ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности за аналогичное преступление, уклонялся от уплаты алиментов на содержание своих 4 несовершеннолетних детей, - сообщили в прокуратуре Пермского края. - При этом общая сумма задолженности по алиментам у подсудимого составила более 3 миллионов рублей.

Суд приговорил нерадивого отца к 7 месяцам исправительных работ.