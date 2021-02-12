"Возвращение 90-х". В Пермском крае спортсмены выбивали деньги у земляков

Эти мужчины вымогали деньги у жителей Краснокамска.

В Краснокамске полицейским удалось задержать группу мужчин, которая долгое время занимались вымогательством у местных жителей. Их поймали прошлой осенью. Выяснилось, что 31-летни житель Краснокамска организовал группу из своих знакомых спортсменов, которые много лет занимались рукопашным боем.

Они выискивали людей и, под надуманным предлогом, вымогали у них деньги. Если люди отказывалась, их сильно избивали.

Суммы варьировались от 15 до 50 тысяч рублей. Если жертвы не могли оплатить сами, деньги «выбивали» у близких родственников или знакомых. Запуганные потерпевшие в полицию с заявлениями не обращались.

- Оперативная разработка группы длилась на протяжении нескольких месяцев, - сообщают сотрудники ГУВД по Пермскому краю. - Спецоперации по задержанию злоумышленников проходили с участием бойцов Росгвардии.

Сейчас под стражей находится лидер группы и четверо участников в возрасте от 21 до 26 лет. Следствие доказало причастность группы к 8 эпизодам. Общий ущерб от действий злоумышленников составил около 200 тысяч рублей. Расследование уголовного дела продолжается.

Всех, кто пострадал от действий этих людей, просят обратиться по телефону 249-92-56 или 89091104741.