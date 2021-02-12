МинЖКХ Пермского края: «Водоснабжение 265 домов в Кунгуре восстановлено»

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В четверг, 11 февраля, около 11.00 на перекрестке улицы Пономарева и переулка Заводского в Кунгуре произошла коммунальная авария. Без воды остались 15 многоквартирных и 250 частных домов. Для обеспечения жителей был оперативно организован подвоз воды.

Аварию удалось оперативно устранить в течение нескольких часов этого же дня.

«Водоснабжение полностью восстановлено в тот же день в 16:00. Аварийные работы провели ремонтные бригады МУП «Водоканал». Котельные работали в штатном режиме (имелся запас воды для подпитки на 24 часа)», - пояснили в Министерстве ЖКХ Прикамья.