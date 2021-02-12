В Пермском крае мужчина задушил знакомую проводом и выбросил в лес

Следователи задержали подозреваемого, было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Фото: Олег ЗОЛОТО

В Чусовом год назад родственник 39-летней женщины пришел в полицию и рассказал, что она пропала. Целый месяц о ней ничего неизвестно. Полицейские приступили к поискам.

Сыщики выяснили, что женщина на протяжении нескольких дней выпивала со своими знакомыми. Между мужчиной и женщиной произошла ссора, он взял электрический провод и задушил ее. Затем вынес труп в ограду дома, а через несколько дней вывез за город и выбросил в снег в лесополосе.

Следователи задержали подозреваемого, было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Известно, что мужчина раньше уже он отбывал наказание, в том числе за убийство.

- Суд признал его виновным и назначил наказание - 11 лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.