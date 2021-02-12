В Перми на пожаре погибла женщина еще два человека в больнице

В одной из квартир обнаружена погибшая женщина.

Сегодня в ночь на 12 февраля произошел серьезный пожар на улице Ольховская в микрорайоне Кислотные дачи. Огонь вспыхнул в частично расселенном бараке 1936 года постройки. В 1-ом подъезде горели кварты на 1-ом и 2-ом этажах. Огнем охватило домашние вещи и перекрытия, общая площадь пожара составила 30 кв.м.

На место прибыли пожарные, примерно через час пожар был потушен. По информации источника эвакуировано 5 человек, спасено 4 человека. В одной из квартир обнаружена погибшая женщина.

Также пострадала 60-летняя женщина, у нее ожог верхних дыхательных путей, отравление угарным газом. Медики госпитализировали ее в тяжелом состоянии, она находится на ИВЛ. Кроме нее в больнице оказался мужчина 60 лет, он также получил ожог верхних дыхательных путей и ожог лица.

Экспертам предстоит выяснить причину пожара.