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Общество

Прокуратура Пермского края проведет «прямую линию» по начислению платы за отопление

Она пройдет 12 февраля
Анна Маркова
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Звонки будет принимать прокурор управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Пермского края.

Звонки будет принимать прокурор управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Пермского края.

Фото: архив "КП"

Сегодня, 12 февраля, прокуратура Пермского края проведет «прямую линию» по вопросам начисления и оплаты коммунальной услуги по отоплению.

Звонки будут приниматься с 15.00 – 16.00.

Напомним, в январе жители региона получили завышенные счета за отопление. В Прокуратуру Пермского края стали поступать многочисленные обращениями граждан по вопросам оплаты отопления.

На «прямой линии» можно задать волнующие вопросы за коммунальную услугу, получить разъяснения из чего складывается ее стоимость, а также задать другие интересующие вопросы в этой сфере.

Звонки будет принимать прокурор управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Пермского края Пронин Артем Юрьевич.

Телефон «прямой линии»: 8(342) 233 56 53.