Прокуратура Пермского края проведет «прямую линию» по начислению платы за отопление

Звонки будет принимать прокурор управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Пермского края.
Фото: архив "КП"
Сегодня, 12 февраля, прокуратура Пермского края проведет «прямую линию» по вопросам начисления и оплаты коммунальной услуги по отоплению.
Звонки будут приниматься с 15.00 – 16.00.
Напомним, в январе жители региона получили завышенные счета за отопление. В Прокуратуру Пермского края стали поступать многочисленные обращениями граждан по вопросам оплаты отопления.
На «прямой линии» можно задать волнующие вопросы за коммунальную услугу, получить разъяснения из чего складывается ее стоимость, а также задать другие интересующие вопросы в этой сфере.
Звонки будет принимать прокурор управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Пермского края Пронин Артем Юрьевич.
Телефон «прямой линии»: 8(342) 233 56 53.