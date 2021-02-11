17-летний пермский подросток подозревается в вооруженном нападении на женщину

Оба налетчика заключены под стражу. Фото: архив "КП"

В Перми по подозрению в совершении разбойного нападения задержали 17-летнего подростка и его старшего, 26-летнего брата.

- В полицию Орджоникидзевского района обратилась 47-летняя женщина с заявлением о совершении в отношении нее разбоя, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. - Потерпевшая рассказала, что двое неизвестных напали на нее на улице Песочная. Один из налетчиков приставил к горлу нож, второй забрал из сумки сотовый телефон и продукты питания.

Налетчиков удалось задержать по «горячим следам». Они оказались братьями: старший в свои 26 лет, уже 10 лет провел в местах лишения свободы. Именно он уговорил 17-летнего брата «быстро и легко» заработать деньги. Около часа они ходили по улицам Орджоникидзевского района и подыскивали жертву.

В приложении телефона жертвы налетчики обнаружили, что на счету потерпевшей лежат около 100 тысяч рублей. Они попытались перевести их, но женщина вовремя обратилась в банк и заблокировала карту.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (до 10 лет лишения свободы, - Ред.). Позже его передали в следственный комитет, так как младший из братьев не достиг совершеннолетия. Оба они заключены под стражу.