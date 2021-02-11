Минтранс Прикамья: трассу Пермь - Усть-Качка не будут перекрывать для следственного эксперимента

Фото: permkrai.ru

В среду, 10, февраля, в пермских СМИ появилась информация о перекрытии автомобильной дороги Пермь – Усть-Качка. Сообщалось, что 11 февраля на один час с 12.00 до 13.00 будет ограничено движение на 20-м километре автодороги.

- Сотрудники следственного отдела ОМВД по Пермскому району проведут эксперимент по факту ДТП, в котором пострадали люди, — объяснили в пресс-службе ГИБДД по Пермскому краю.

В Госавтоинспекции также рекомендовали водителям быть более внимательными на дорогах, заранее планировать маршрут следования и выбирать пути объезда.

Однако в правительстве Пермского края опровергли эту информацию:

«Собственник дороги ФКУ Упрдор «Прикамье» не дал разрешение на перекрытие участка дороги на Усть-Качку».