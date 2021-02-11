Ночь на 11 февраля стала самой холодной за последние 4 года в Перми

Днем 11 февраля среднесуточная температура будет ниже нормы на 11-14°. Фото: Олег УКЛАДОВ

Ночь на 11 февраля в Перми впервые за 4 года упала ниже -30°. По информации ГИС центра Пермского государственного национального исследовательского университета, на ряде метеостанций ночь стала самой холодной не только за нынешнюю зиму, но и за предыдущие 4 года.

В Перми минимальная температура составила -31.5°. Это самая низкая температура на городской метеостанции с 26 января 2017 года.

По Пермскому краю холоднее всего было в Ныробе -37.0°, в Кочево -35.6°, в Большой Соснове -34.9°, в Усть-Черной -34.8°, в Кунгуре -34.6°, в Губахе и Осе -34.5°, в Чермозе -34.2° и в Кудымкаре -34.1°.

Днем 11 февраля среднесуточная температура будет ниже нормы на 11-14°.

В ночь на пятницу сильные морозы до -30…-35° и ниже сохранятся на севере края, а на юге увеличится облачность и будет существенно теплее (-17…-22°).