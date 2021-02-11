Евгений Дёмкин завел аккаунты в соцсетях

Евгений Дёмкин. Фото предоставлено ПЗСП

Генеральный директор АО «ПЗСП» Евгений Дёмкин зарегистрировал свои аккаунты в крупнейших социальных сетях: в «Вконтакте» и Instagram.

«ПЗСП всегда было открытым, публичным и контактным, всегда активно сотрудничало с общественными организациями, социальными учреждениями, спортсменами, ветеранами и вообще с жителями Перми и Дзержинского района в частности. Теперь я тоже «на связи»», - написал в своем первом посте Евгений Дёмкин и выразил готовность к дальнейшему общению.

Напомним, 19 ноября состоялось общее собрание акционеров АО «ПЗСП», решением которого генеральным директором компании избран Евгений Николаевич Дёмкин.