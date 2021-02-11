В Пермском крае пропала 17-летняя девушка

Анжелика ушла из дома 20 января. Фото: семейный архив.

В Соликамске родители 17-летней Анжелики Козыревой уже больше трех недель не видели и не слышали свою дочь. Она ушла из дома 20 января. Девочка учится в 11 классе, классный руководитель и одноклассники, все переживают за нее.

По информации «КП», девушка могла уехать из Соликамска в Пермь с 19-летним другом, последний раз ее видели около недели назад в центре Перми.

- Ее телефон не отвечает, скорее всего она поменяла сим-карту, - говорит Ирина - тетя девочки. – Родители написали заявление в полицию, но пока новостей от Анжелики нет.

Девушка была одета в черную куртку с мехом, черную шапку, темные штаны, сапоги могут быть белые или темного цвета.

На руке золотые кольца с корундом и фианитом.

Особые приметы: проблемная кожа на лице - сильные прыщи.

Если у вас есть информация о местонахождении Анжелики, просьба позвонить маме девушки: 89223038135 - Светлана Александровна или тете: 89824928366 – Ирина или 102.

В ГУВД по Пермскому краю подтвердили информацию, девушку разыскивает полиция.