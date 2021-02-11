В Пермском крае коронавирусом за сутки заболели 25 детей

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 42 839. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Прикамье коронавирусную инфекцию обнаружили за сутки у 269 жителей. По информации Роспотребнадзора: 48 человек проходят лечение в больницах, 221 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. В их числе - 117 мужчин, 152 женщины, а также среди заболевших 25 детей.

Из взрослого населения: от 15 до 29 лет – 19 человек, от 30 до 49 лет – 82 человека, 69 в возрасте 50-64 и 74 человека старше 65 лет.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 42 839. Ежесуточный прирост больных составил 0,6% – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 0,97 (на 10 февраля – 0,97).