В Пермском крае ищут мужчину, который пропал под Новый год

Пропал 58-летний Владимир Шилов из поселка Горный. Фото: Анна Маркова

В Пермском крае пропал 58-летний Владимир Шилов из поселка Горный. О его поисках сообщили волонтеры поискового отряда «Регион 59». 30 декабря 2020 года он ушел из дома. С тех пор его местонахождение неизвестно.

«Просим максимальный репост», - пишут поисковики.

Приметы Шилова: рост 165 сантиметров, средней полноты, бледное лицо, дугообразные брови, голубые глаза, большой нос, светлые волосы по бокам, большая залысина по центру.

Был одет в болоньевую куртку, темные брюки, темно-синюю вязаную кофту, светло-коричневую жилетку с множеством карманов, светлую футболку. На голове – черная вязаная шапка, на ногах - черные ботинки.

Если у вас есть информация о Владимире Геннадьевиче, просим сообщить по телефонам:

02, 102 - полиция; 8-922-31-41-112 - волонтеры; 8-912-88-04-160.