В Перми женщина обвинила бывшего мужа в домогательстве к 4-летней дочери

Подсудимая на оглашение приговора суда не явилась, в связи с чем объявлена в федеральный розыск. Фото: Василий Вахрин

В Пермском крае 56-летнюю женщину осудили за ложный донос на бывшего супруга и неоднократную фальсификацию доказательств в суде.

Следователи выяснили, что с 2016 по 2019 годы женщина, обвинила бывшего мужа в совершении насильственных действий в отношении их 4-х летней дочери. На мужчину было возбуждено уголовное дело. Она представила следователю аудиозаписи разговоров со своим ребенком и свидетелем о том, чего не было в действительности. Однако это было раскрыто, а уголовное преследование мужчины прекращено.

Во время бракоразводного процесса, чтобы избежать раздела крупной суммы денег, совместно нажитой в браке, она подделала документы и представила их суду. В результате более 18 тысяч долларов перешли в личное пользование женщины.

- Чтобы не быть привлеченной к крупному административному штрафу за оказание медицинских услуг без лицензии, виновная представила в Арбитражный суд Пермского края поддельные документы, - сообщает Прокуратура Пермского края. - В результате чего не понесла установленной законом ответственности.

Суд приговорил подсудимую к 2 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, а также взыскал в пользу потерпевшего - бывшего супруга компенсацию морального вреда - 70 тысяч рублей.

Подсудимая на оглашение приговора суда не явилась, в связи с чем объявлена в федеральный розыск.