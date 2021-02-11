Жители Пермского края делятся фото термометров с аномальной температурой

Такую температуру показывали термометры в Кудымкарском районе сегодня утром. Фото: Анастасия Савельева.

Похоже, что минувшая ночь станет самой холодной в этом году. Синоптики обещали морозы до – 40 градусов в некоторых районах, но термометры жителей сел Кудымкарского района зафиксировали еще большие значения.

В соцсети они устроили соревнования «У кого больше», цифры измерительные приборы показали внушительные. На фото термометры из Пожвы, где – 39, деревня Стеранова – 45, деревня Ракшино – 42, Беловево – 43, Пешнигорт -40 градусов.

Синоптики сообщают, 11 февраля в Пермском крае ожидается мороз - 30, - 35°, местами по северу сильный мороз - 40°. Одевайтесь по погоде, берегите себя.