В Пермском крае подросток вымогал у 16-летнего школьника деньги с помощью паяльника

Мама мальчика написала заявление в полицию, узнав об издевательствах над сыном. Фото: Василий Вахрин

В Чернушке 17-летнего парня признали виновным в «Вымогательстве под угрозой применения насилия и с применением насилия».

Следователи выяснили, что в августе прошлого года подросток раз вымогал у 16-летнего парня 30 тысяч рублей, избивал его и угрожал применить разогретый паяльник. Не выдержав издевательств, он рассказал об этом матери, которая обратилась с заявлением в полицию.

- Приговором суда, с учетом смягчающих обстоятельств, виновному назначено наказание в виде исправительных работ на срок одиннадцать месяцев с удержанием из заработной платы 20% в доход государства ежемесячно, - сообщили в СКР по Пермскому краю. - Приговор суда вступил в законную силу.