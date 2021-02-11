Суд приговорил парня к наказанию за секс с 15-летней

Суд назначил парню наказание в виде обязательных работ на 250 часов.

В Горнозаводске прошел суд над 20-летним парнем, который обвинялся по статье «Половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, совершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста».

- Следствием и судом установлено, что с июня 2019 года по сентябрь 2020 года, осужденный, неоднократно вступал в половую связь с 15-летней знакомой, достоверно зная ее возраст, - сообщает СКР по Пермскому краю.

Суд назначил парню наказание в виде обязательных работ на 250 часов.