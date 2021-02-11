11 февраля в Пермском крае перекроют дорогу для проведения следственного эксперимента

Госавтоинспекция Пермского края призывает водителей заблаговременно выбирать пути объезда. Фото: Василий Вахрин

11 февраля в 12.00 будет временно ограничено движение транспорта на 20 км дороги «Пермь-Усть-Качка». «Сотрудниками следственного отдела ОМВД России по Пермскому району будет проведен следственный эксперимент по факту ДТП, в котором пострадали люди», - сообщает краевое ГИБДД. Движение будет перекрыто до 13.00 час.

Госавтоинспекция Пермского края призывает водителей заблаговременно выбирать пути объезда!