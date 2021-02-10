Новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 30 территориях Пермского края

- Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За минувшие сутки, по данным Роспотребнадзора, в Прикамье выявили 270 случаев заражения коронавирусом. Как сообщает надзорное ведомство, новые заболевшие обнаружены в 30 территориях региона.

Больше всего заболевших - в Перми - 131 житель. На втором месте – Березники, где коронавирус подтвердился у 18 человек. Третье место занял Пермский муниципальный район с 17 заболевшими.

В Добрянском городском округе COVID-19 подтвержден у 11 прикамцев. По 7 случаев заболевания зафиксировано в Губахе и Чусовском городском округе. В Верещагинском городском округе, как и в Кунгурском муниципальном районе коронавирус диагностирован у 6 человек. По 5 инфицированных обнаружено в Горнозаводском и Гремячинском городских округах, а также в Бардымском и Карагайском муниципальных округах.

По 4 жителя с COVID-19 зафиксировано в Кунгуре, Большесосновском муниципальном районе, Лысьвенском, Осинском и Очерском городских округах. В г. Чайковском, Нытвенском городском округе, Александровском и Березовском муниципальных округах коронавирусная инфекция подтвердилась у 3 жителей (в каждой территории).

По 2 инфицированных выявлено в Кизеле, Кишертском муниципальном округе, Краснокамском, Оханском и Соликамском городских округах. Кроме того, по одному заболевшему зафиксировано в трех территориях Пермского края. Это ЗАТО Звездный, Ординский и Сивинский муниципальные округа.

Всего в Пермском крае с начала пандемии и на 10 февраля выявлено 42570 заболевших. Случаи заражения коронавирусом есть во всех территориях Прикамья.