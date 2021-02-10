За 10 дней в Пермском крае 920 коек вернули под плановых больных

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За десять дней в февраля в медучреждениях в десяти территориях Прикамья произошло «обратное» перепрофилирование коек. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Пермского края.

Первыми медучреждением, которое вернуло койки под плановых больных, стал краевой госпиталь ветеранов войн в корпусе на улице Веселой, где 1 февраля перепрофилировали 120 больничных мест.

С4 февраля под плановых больных освободили 350 коек в Пермской ГКБ им. Ф.Х. Граля. С 5 февраля прежнее лечение пациентов восстановлено на 50 койках хирургического отделения филиала больницы имени Вагнера в Александровске и в Краевой клинической психиатрической больнице (психиатрическое туберкулезное отделение № 4). С 6 февраля к штатному режиму работы возвращены 30 коек в неврологическом и пульмонологическом отделениях Чайковской городской больницы.

- На этой неделе, с 8 февраля, в больнице Коми-Пермяцкого округа (г. Кудымкар) на 34 койках прекратился прием пациентов с COVID-19. Восстановлена плановая госпитализация в терапевтическом, хирургическом, неврологическом, дневном стационаре терапевтического отделения, а также дополнительно развернутых 6 койках в Юсьве и на перепрофилированных 20 койках терапевтического отделения, расположенных в с. Юрла. Также с понедельника в Северной больнице Коми-Пермяцкого округа переведены в штатный режим работы 15 коек в перепрофилированном инфекционном отделении в п. Гайны и на дополнительно развернутых 14 койках в с. Кочево. С 9 февраля в Пермской центральной районной больнице вернули к плановому приему пациентов 160 коек в перепрофилированных в терапевтическом, педиатрическом и хирургическом отделениях и 21 – в терапевтическом отделении Соликамской ГБ. С 10 февраля прекратили госпитализировать пациентов с COVID-19 на 30 коек в пермской ГБ № 6 (Орджоникидзевский район) и на 20 – в Краснокамской горбольнице, - сообщили в пресс-службе правительства Пермского края.

В общей сложности с начала февраля к плановому лечению пациентов возвращено 920 коек, а с начала года –1126.

«Мы все понимаем, как важно, чтобы люди получали качественное и своевременное лечение. Перевод стационаров к работе в плановом режиме позволит увеличить объем оказания медпомощи нашим пациентам», – ранее отметила министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень.

В Минздраве Прикамья сообщили, что в ближайшее время планируют перевести для планового лечения пациентов койки в Клинической больнице Свердловского района (г. Пермь), Очерской центральной районной больнице, Нытвенской районной больнице, Октябрьской ЦРБ, Краевой больнице им. ак. Е.А. Вагнера, Краснокамской городской больнице, Клиническом фтизиопульмонологическом медицинском центре (г. Пермь). По состоянию на 10 февраля в Пермском крае для оказания помощи пациентам с COVID-19 сохраняется 3 366 коек. На лечении в стационарах сейчас находятся 1273 человека с подтвержденным COVID-19. Доля свободного коечного фонда составляет 46,3% от фактически развернутого.

В связи со стабилизацией ситуации с распространением COVID-19 в Пермском крае Минздрав продолжает перевод в штатный режим работы больничных коек, которые ранее были задействованы для оказания помощи пациентам с коронавирусом. В течение февраля «обратное» перепрофилирование коек прошло в медучреждениях 10 территориях Прикамья, в том числе в четырех в краевой столице.

По данным Минздрава, с 1 февраля вновь оказывают плановую помощь на 120 койках в краевом госпитале ветеранов войн в корпусе на ул. Веселой, с 4 февраля – 350 в Пермской ГКБ им. Ф.Х. Граля. С 5 февраля прежнее лечение пациентов восстановлено на 50 койках хирургического отделения филиала КБ им. Е.А. Вагнера в Александровске и в Краевой клинической психиатрической больнице (психиатрическое туберкулезное отделение № 4). С 6 февраля к штатному режиму работы возвращены 30 коек в неврологическом и пульмонологическом отделениях Чайковской городской больницы.

На этой неделе, с 8 февраля, в больнице Коми-Пермяцкого округа (г. Кудымкар) на 34 койках прекратился прием пациентов с COVID-19. Восстановлена плановая госпитализация в терапевтическом, хирургическом, неврологическом, дневном стационаре терапевтического отделения, а также дополнительно развернутых 6 койках в Юсьве и на перепрофилированных 20 койках терапевтического отделения, расположенных в с. Юрла. Также с понедельника в Северной больнице Коми-Пермяцкого округа переведены в штатный режим работы 15 коек в перепрофилированном инфекционном отделении в п. Гайны и на дополнительно развернутых 14 койках в с. Кочево.

С 9 февраля в Пермской центральной районной больнице вернули к плановому приему пациентов 160 коек в перепрофилированных в терапевтическом, педиатрическом и хирургическом отделениях и 21 – в терапевтическом отделении Соликамской ГБ. С 10 февраля прекратили госпитализировать пациентов с COVID-19 на 30 коек в пермской ГБ № 6 (Орджоникидзевский район) и на 20 – в Краснокамской горбольнице.

Таким образом, всего с начала февраля к плановому лечению возвращено 920 коек, а с начала года –1126. «Мы все понимаем, как важно, чтобы люди получали качественное и своевременное лечение. Перевод стационаров к работе в плановом режиме позволит увеличить объем оказания медпомощи нашим пациентам», – ранее отметила министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень.

В Минздраве Прикамья сообщили, что в ближайшее время планируют перевести для планового лечения пациентов койки в Клинической больнице Свердловского района (г. Пермь), Очерской центральной районной больнице, Нытвенской районной больнице, Октябрьской ЦРБ, Краевой больнице им. ак. Е.А. Вагнера, Краснокамской городской больнице, Клиническом фтизиопульмонологическом медицинском центре (г. Пермь).

По состоянию на 10 февраля в Пермском крае для оказания помощи пациентам с COVID-19 сохраняется 3 366 коек. На лечении в стационарах сейчас находятся 1273 человека с подтвержденным COVID-19. Доля свободного коечного фонда составляет 46,3% от фактически развернутого.