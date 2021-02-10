Из Перми можно будет улететь прямыми рейсами в Крым и Калининград. Фото: Анна Маркова

Из Перми можно будет улететь прямыми рейсами в Крым и Калининград. В расписание аэропорта Большое Савино включены прямые регулярные перелеты из Перми в Калининград и Симферополь. Их будет осуществлять авиакомпания Nordwind, авиабилеты уже в продаже.

Пресс-служба аэропорта сообщает: "Первый полет из Перми в Калининград запланирован на 29 марта. Рейсы из аэропорта «Большое Савино» в Калининград будут выполняться по четвергам и воскресеньям. Время вылета из Перми в Калининград: 07.15. Время вылета из Калининграда в Пермь: 0.10".

В Симферополь можно лететь с 19 апреля. Рейсы из Перми в будут ежедневными, кроме четверга и воскресенья. Время вылета из Перми в Симферополь: 6.00. Время вылета из Симферополя в Пермь: 23.40.