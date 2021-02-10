С начала года в Перми произошло 4 ДТП с участием автобусов, где пострадали люди

С начала года в Перми зарегистрировано произошло 4 ДТП с участием автобусов, в которых 4 человека получили травмы. Фото: архив "КП"

С начала года в Перми зарегистрировано произошло 4 ДТП с участием автобусов, в которых 4 человека получили травмы. По вине водителей автобусов зарегистрировано 1 ДТП.

ГИБДД Перми сообщает, что с целью профилактики аварий с участием пассажирского транспорта на территории краевого центра с 10 по 16 февраля пройдет профилактическое мероприятие «Автобус».

В ходе проверок инспекторы будут проверять: - законность перевозок пассажиров; - наличие у водителя документов, необходимых для участия в дорожном движении, лицензий на перевозку пассажиров; - организацию предрейсового медицинского осмотра водителей и проверку технического состояния автобусов, наличие и исправность тахографов, соблюдение режима труда и отдыха, прохождение технического осмотра, выполнение обязанностей по страхованию гражданской ответственности владельцев автобусов; - подлинность и соответствие идентификационной маркировки автобусов предъявляемым документам; - техническое состояние автобусов, в т.ч. на внесение изменений в конструкцию автобусов без соответствующего разрешения.

Госавтоинспекция Перми призывает водителей соблюдать Правила дорожного движения РФ и бережно относится к пассажирам.