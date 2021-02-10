МЧС Пермского края предупреждает о морозах – 40 градусов

Сегодня ночью и завтра утром в Пермском крае ожидается сильный мороз. Фото: Олег УКЛАДОВ

Сегодня ночью и завтра утром в Пермском крае ожидается сильный мороз, до – 40 градусов. МЧС сообщает: по данным метеорологов ночью и утром 11 февраля ожидается мороз -30, -35°, местами по северу сильный - 40°.

Спасатели дают рекомендации тем, кто вынужден находиться на улице продолжительное время.

Есть 6 основных правил поведения в сильный мороз:

Нужно съесть горячую еду перед выходом на улицу. Старайтесь употреблять больше белка. По возможности возьмите с собой термос с горячим чаем.

Надевайте многослойную одежду, которая создает воздушную прослойку, способную удерживать тепло; термобелье; головной убор, закрывающий уши; на ноги -шерстяные носки и не тесную обувь, чтобы кровообращение в ступнях не нарушалось; предпочтите обувь из натуральных материалов, например, валенки с галошами; в морозы надеть лучше варежки, а не перчатки.

Старайтесь больше двигаться. Если приходится находиться на улице без движения - делайте широкие махи руками и ногами вперед – назад;

Берегите уши, нос, щеки и пальцы. Они предрасположены к обморожению. Если вы почувствовали, что немеет лицо – сделайте 10-20 глубоких наклонов, чтобы вызвать приток крови к лицу; не чувствуете свой нос – потрите его ладонями, но ни в коем случае не снегом;

Постарайтесь не надевать на улицу серьги и кольца. Обладая высокой теплопроводностью, металл на морозе сильно остывает, что может вызвать обморожение. А кольца затрудняют циркуляцию крови в пальцах, и они еще больше мерзнут даже в варежках.

На морозе нельзя курить. Никотин снижает циркуляцию крови в периферических сосудах, в основном в пальцах рук и ног, что делает их более уязвимыми для мороза.