Дмитрий Махонин сообщил, что в Перми на набережной Камы уже определили место для нового речного вокзала

В Перми появится новый речной вокзал? Фото: Василий Вахрин

Во время прямого эфира с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным на телеканале «Вести-Пермь» речь зашла о туризме в нашем регионе. Глава Прикамья отметил, что туристов могут привлечь, в том числе, и наши реки.

- Мы будем развивать водный транспорт, - пообещал Дмитрий Махонин. Губернатор сообщил, что для этого будут ремонтировать существующие причальные стенки и дебаркадеры и устанавливать новые.

- Новая причальная стенка, например, появится в районе Перми I, - сообщил он. - Уже определено место для речного вокзала. Причал будет оборудован и в этнографическом музее Хохловка.

Дмитрий Махонин полагает, что для того, чтобы насладиться красивыми видами, не нужно ехать куда-нибудь далеко.

- Наша природа уникальная, она лучше, чем в какой-нибудь Турляндии.