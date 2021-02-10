Фото: архив "КП".

- Наша задача, чтобы в Закамск в Перми в 2022 году была запущена электричка, - сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в прямом эфире телеканала «Вести-Пермь». –

Губернатор согласился, что проект наземного метро в Прикамье развивается непросто.

- Люди медленно привыкают к «Ласточкам» в том же Краснокамске, - признал он. - Там надо еще создать необходимую инфраструктуру, сделать станцию на базе автовокзала в центре города, а также сократить время движения электропоезда.

Дмитрий Махонин объяснил, почему проект развития сообщения электропоездов он называет наземным метро – так ему проще разговаривать, продвигая проект в столице, с московскими чиновниками.

- Ласточку хотят все, а метро - только Пермский край, - объяснил он.