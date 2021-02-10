В Пермском крае 270 новых случаев коронавирусной инфекции за сутки

Общее число инфицированных в Пермском крае теперь 42 570. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Пермском крае выявлено 270 новых случаев заражения COVID-19. Роспотребнадзор сообщает: 55 человек проходят лечение в больницах, 215 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Общее число инфицированных в Пермском крае теперь 42 570. Ежесуточный прирост больных составил 0,6% – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 0,97 (на 9 февраля – 0,98).

В числе 270 новых инфицированных 98 мужчин, 172 женщины, среди заболевших 22 ребенка. Из взрослого населения: от 15 до 29 лет – 25 человек, от 30 до 49 лет – 58 человек, 94 в возрасте 50-64 и 71 человек старше 65 лет.