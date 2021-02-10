Еще одна авария на трамвайных путях в Перми

Сегодня в Перми произошли две нештатные ситуации с трамваями. Фото: Виталий КОКШАРОВ

В Перми на улице Карпинского, в районе остановки "улица Левченко" стоят трамваи. На лини произошла поломка.

Очевидцы сообщают, что вереница вагонов стоит до остановки «Ул. Крылова», идут восстановительные работы.

Напомним, что сегодня утром на перекрестке улиц Куйбышева и Революции трамвай сошел с рельсов.

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