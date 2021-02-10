В Перми затопило отель

Коммунальная авария произошла в дома на улице Белинского, 31.

В Перми вечером 9 февраля случился потоп в отеле, который расположен на втором этаже на улице Белинского, 31. Сотрудникам пришлось эвакуировать 35 постояльцев.

На место вызвали аварийную бригаду. По информации источника, рабочие долго не могли перекрыть воду. В итоге выяснилось, что прорвало пожарный кран. Через некоторое время воду все же смогли перекрыть, люди не пострадали.

Теперь комиссии предстоит выяснять, кто будет отвечать за последствия коммунального ЧП.