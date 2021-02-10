«Проломил голову за переписку с подругой». В Прикамье на скамье подсудимых оказался ревнивый 19-летний парень

19-летний парень получил условный срок. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Чусовом 19-летний парень получил судимость за то, что сильно избил мужчину. В апреле прошлого года, зайдя на страницу в социальной сети своей подруги, молодой человек увидел ее переписку с незнакомым ему мужчиной.

Зная, что девушка не свободна, и несмотря на ее отказ, настаивал на встрече в тайне от ее друга. Парня возмутила ситуация, и он от имени девушки написал, что она согласна увидеться и договорился о времени и месте.

На встрече между молодым человеком и незнакомцем состоялась словесная перебранка, которая переросла в драку. Ревнивец сильно избил мужчину, после чего тот упал.

- Затем злоумышленник еще несколько раз ударил лежачего мужчину и ушел, - сообщает ГУВД по Пермскому краю. - Потерпевшего госпитализировали с тяжелыми травмами, которые по признаку опасности для жизни были квалифицированы как тяжкий вред здоровью. Суд назначил виновному наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно.