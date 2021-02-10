В Перми водитель бетономешалки получил срок за смерть велосипедиста

Суд, приговорил виновного к 2 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Фото: Василий Вахрин

В Перми осужден водитель бетономешалки, который насмерть сбил велосипедиста. ДТП произошло на улице Соликамской в августе 2020 года. 52-летний водитель большегруза превысил скорость, при выполнении обгона велосипедиста не учел необходимый боковой интервал и наехал на него. Мужчина погиб на месте ДТП.

- Водитель был признан виновным в «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», сообщает прокуратура Пермского края. - Суд, приговорил виновного к 2 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.