«Умер от удара битой». В Перми осудили убийцу 19-летнего парня

Спустя 7 лет следователям удалось его задержать преступника. Фото: Василий Вахрин

В Перми прошел суд над 41-летним мужчиной, которого 7 лет скрывался после совершения преступления. В июле 2013 года на улице в Дзержинском районе произошла ссора между двумя компаниями молодых людей, все были в состоянии алкогольного опьянения. Между ними началась драка. К месту конфликта, чтобы подержать своего знакомого, приехал обвиняемый. Он избил битой 19-летнего парня, после чего парень умер в больнице.

Преступник подался в бега и был объявлен в розыск. Спустя 7 лет следователям удалось его задержать. Суд признал его виновным в «Умышленном причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

- Приговором суда ему назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строго режима, - сообщает СКР по Пермскому краю.