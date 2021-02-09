Смертность от ковида в Пермском крае ниже, чем в соседних регионах

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Росстат опубликовал предварительные данные о смертности населения в регионах за 2020 год - в условиях распространения коронавирусной инфекции. В среднем по России количество умерших выросло за год на 18 процентов по сравнению с 2019 годом.

- Это избыточная смертность, которая включает в себя смертность от ковида, где доля умерших с установленным диагнозом «коронавирусная инфекция» составляет 31 процент,- от метила вице-премьер Правительства РФ Татьяна Голикова.

В Москве показатель смертности в 2020 году превысил прошлогодний на 23,3 процента, в Санкт-Петербурге – на 22,9. Высокие показатели и в соседних с нами регионах - Свердловской области показатель составил 17 процентов, в Тюменской и Челябинской – по 20 процентов. В Пермском крае смертность ниже среднероссийского уровня - 16,5 процентов.

Заведующая кафедрой эпидемиологии Пермского государственного медицинского университета Ирина Фельдблюм отметила, что показатель Пермского края стал результатом действий регионального штаба в условиях пандемии.

- Систему противоэпидемической защиты в условиях пандемии коронавируса выстраивали федеральные органы, но при этом большие полномочия отдали регионам,- подчеркнула профессор. - Пермский край справился с ситуацией хорошо, система защиты в крае выстроили правильно. Сдержать развитие эпидемии помогли своевременные меры: закрытие границ, создание обсерваторов, работа с жителями, прилетевшими к нам из других регионов и стран. В итоге, активно выявляя инфицированных среди приезжающих, удалось создать заслон, который оградил большинство жителей от инфекции.

Всего в Пермском крае COVID-19 стал причиной смерти 1 542 заболевших, еще 1 099 пациентов с коронавирусной инфекцией скончались от других заболеваний.