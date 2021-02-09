В Перми будут судить мошенника, который с помощью приставов обналичил 5 миллионов

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43-летний пермяк - директор общества с ограниченной ответственностью – обвиняется в мошенничестве. В августе-октябре 2017 года он обналичил более пяти миллионов при помощи должностных лиц Управления федеральной службы судебных приставов.

Благодаря знакомству с руководством службы приставов, пермяк в службу предоставил фиктивные документы, рассказали в прокуратуре Пермского края.

- На основании этих документов были возбуждены исполнительные производства о якобы имевшейся задолженности по заработной плате перед физическими лицами, - сообщили в следственном комитете. - После этого денежные средства были списаны с расчетных счетов

Деньги были переведены на специальные расчетные счета, открытые на подчиненных директора ООО. Часть денег предприниматель отдал должностным лицам краевой службы судебных приставов, а остальные оставил себе.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу. Его будет рассматривать Ленинский районный суд Перми. Расследование уголовных дел в отношении должностных лиц – соучастников преступления продолжается.