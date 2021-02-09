В Перми из-за морозов закрыли катки

Ожидается, что в пятницу, 12 февраля, катки возобновят свою работу. Фото: архив "КП"

В Перми из-за сильного мороза 9 февраля отменили массовое катание на муниципальных катках.

«При температуре ниже - 25 градусов массовое катание на муниципальных катках Перми в рамках проекта «Ледовый сезон» не проводится. Работа катков приостановлена на один день – 9 февраля. Ожидается, что в пятницу, 12 февраля, катки возобновят свою работу», - сообщают в городской администрации.

В комитете по физической культуре и спорту администрации Перми, рассказали, что при низких отрицательных температурах лёд на катках становится хрупким и небезопасным. При температуре -25 и ниже массовое катание на 8 муниципальных катках, участвующих в проекте «Ледовый сезон», проводиться не будет. Информацию о работе катков можно будет найти в группе «ВКонтакте».

Напомним, в проекте «Ледовый сезон» участвуют катки «Гайва» (улица Карбышева, 52), «Прикамье» (улица Ласьвинская, 1), «Юность» (улица Революции, 27), «Фаворит» (улица Репина, 69), «Спутник» (улица Мензелинская, 12), «Победа» (улица Обвинская, 9), «Молния» (улица Волховская, 26), каток у «Гознака» (улица Кавалерийская, 3а). Посещать бесплатно (при благоприятных погодных условиях) их можно по вторникам, пятницам и воскресеньям с 19.00 до 22.00.