Пермский травматолог рассказал, чем опасны катания на «ватрушках»

Скатываясь на таких опасных «плюшках», невозможно рассчитать траекторию, по которой она полетит с горы. Фото: Алексей ФОКИН

Катание с горок на «ватрушках» - небезопасное занятие, утверждают врачи-травматологи. В отличие от санок, где затормозить ребенок может ногами, эта конструкция непредсказуема.

- Скатываясь на таких опасных «плюшках», невозможно рассчитать траекторию, по которой она полетит с горы. Сложно моментально отреагировать на ситуацию. Линейное движение тюбинга сменяется центробежным: любое торможение может привести к закручиванию и опрокидыванию. Поэтому катание на «ватрушках» легко может закончиться неожиданным столкновением с деревом. А сколько таких рисковых детей, с мелкими ушибами, ежедневно обращаются в травмпункты и не сосчитать! С более серьезными травмами их госпитализируют в нашу больницу, - рассказал в эфире Радио «Комсомольская правда-Пермь» (96,6 FM) заведующий отделением травматологии и ортопедии КДКБ Николай Белокрылов.

Так, за январь и начало февраля этого года 6 детей с переломами рук и ног уже пролечились в отделении травматологии детской краевой больницы. Еще 5 детей проходят длительное лечение в отделении нейрохирургии - из-за повреждения позвоночника. 10-летней девочке пришлось сделать операцию на позвоночнике.

Напомню, 2 февраля, вечером в скорую помощь Перми поступило сообщение о травме ребенка. 10-летняя девочка каталась на тюбинге в районе набережной. Неуправляемая «ватрушка» стала причиной травмы, ребенок сильно ударился головой. В тяжелом состоянии была доставлена в реанимацию. Сейчас пациентка продолжает лечение, ее жизни ничего не угрожает.