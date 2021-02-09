Строительство инфекционной больницы в Перми планируется во II квартале 2021 года. Фото: Василий Вахрин

Строительство инфекционной больницы в Перми планируется во II квартале 2021 года. Правительство региона приняло решение о ее возведении объекта за счет бюджетных средств. Чтобы сократить срок строительства, будет использован проект повторного применения.

«Региональный Минстрой провел анализ проектов объектов здравоохранения, которые были реализованы на территории РФ для повторного применения. Достигнута договоренность безвозмездно использовать проект Республиканской клинической инфекционной больницы, построенной в Казани», - сообщается на сайте губернатора и Правительства Пермского края. Приступить к проектным работам (необходимая корректировка, прохождение госэкспертизы и другое) планируется во II квартале 2021 года.