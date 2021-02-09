В Пермском крае выявили 269 случаев коронавируса за сутки

Общее число заболевших в Пермском крае - 42 300. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Прикамье за сутки выявили 269 новых случаев коронавирусной инфекции. Роспотребнадзор сообщает: 57 человек проходят лечение в больницах, 212 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Ежесуточный прирост больных - 0,6% – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 0,98 (на 8 февраля – 0,98).

Из 269 новых заразившихся - 76 мужчин, 193 - женщины, среди заболевших 11 детей. Из взрослого населения: от 15 до 29 лет – 16 человек, от 30 до 49 лет – 68 человек, 98 в возрасте 50-64 и 76 человек старше 65 лет.

Общее число заболевших в Пермском крае - 42 300.