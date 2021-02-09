В Перми авария на сети оставила без электричества несколько тысяч жителей

Без электричества остались несколько тысяч человек.

Сегодня утром в Перми произошло крупное отключение электроэнергии в микрорайоне Парковый. Без света остались жители домов на проспекте Парковый, улицах Подлесная, Куфонина, Строителей. Жители Заостровки тоже сообщают, что у них нет электричества.

- Произошло технологическое нарушение на сетях, бригады работают, поэтапно «запитывают» дома электроэнергией потребителей, - рассказали в пресс-службе МРСК. – Ориентировочно в течении часа, примерно к 9.30 планируем всех подключить, задействуем резервные сети.