Учатся ли школьники 9 февраля в Пермском крае

- Фото: архив "КП"

После продолжительной оттепели в Пермский край вернулись настоящие морозы. По прогнозам синоптиков, утром 9 февраля в Пермском крае ожидается -24...-29 градусов Цельсия.

Напомним, что родители вправе не отправлять ребенка в школу при сильных морозах. Как сообщили в министерстве образования Пермского края, могут не ходить в школу:

при температуре от -25 до -28°C - ученики 1-4 классов;

при температуре от -28 до -30°C – с первого по девятый классы;

при температуре ниже -30… -32°C – все классы, с 1 по 11-й.

- Решение принимает отдельно каждое муниципальное управление образованием, - отметили в Минобре. - Также инициатором отмены занятий может выступить администрация школы. Родителям об этом должен сообщить классный руководитель.

Родители вправе самостоятельно принять решение о посещении школы ребенком. Если даже при низких температурах родители решат отправить детей в школу, занятия пройдут в обычном формате. Если же родители приняли решение не отправлять ребенка на занятия, то об этом необходимо сообщить классному руководителю.

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