Ледовые городки в районах Перми будут работать до середины февраля

- Фото: Андрей МАТЛИН

В Перми вновь открываются ледовые городки, которые закрывали из-за оттепели. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

- В районах города возобновляют работу ледовые городки и зимние локации, посвященные космосу. Сегодня истончившиеся элементы, не подлежащие восстановлению, будут демонтированы, остальные объекты продолжат работу до 15 февраля, - сообщили в пресс-службе мэрии.

Однако после аномального потепления и дождливых дней некоторые объекты решено было демонтировать из-за серьезных повреждений. Так в саду имени Миндовского ликвидировали горку «Байконур» и объект «Белка и Стрелка», а у Дворца культуры имени Солдатова демонтировали фотозону. Остальные объекты продолжат работу в обычном режиме.

- На городской эспланаде последнюю неделю работает уличная выставка скульптур Кубка России «Зимний вернисаж». Часть скульптур утрачена в связи с погодными условиями, у экспонатов будут установлены дополнительные ограждения ввиду высокой хрупкости льда. Демонтаж ледовых объектов начнется 15 февраля, - добавили в городской администрации.