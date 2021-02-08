МЧС предупреждает жителей Пермского края об аномальных холодах

- Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным Гидрометцентра в ночь на 9 февраля 2021 года на территории Пермского края ожидается облачная погода с прояснениями и небольшим снегом. Ветер будет менять направления с западного на северо-западный, порывы могут достигать 12 метров в секунду.

- Ожидается аномально холодная погода, температура воздуха ночью –29,–24°, при прояснениях –35,–30°, днем –27,–22°, местами по северу до –32°, - сообщают в МЧС.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Эта неделя в Прикамье будет самой студеной за последние 4 года

Померзнуть придется, как минимум, до выходных (подробнее...)