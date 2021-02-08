В Пермском крае виновный в гибели подростка мужчина получил 2,6 года колонии-поселения

Суд приговорил обвиняемого к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нытве закончился суд по уголовному делу над 30-летним местным жителем. Его обвиняли в «Нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта лицом, управляющим маломерным судном, повлекшее по неосторожности смерть человека».

В июле прошлого года мужчина, у которого не было удостоверения на управление судном, на незарегистрированной моторной лодке, в устье реки Нытва Пермского края перевернул ее. В ней находились три человека. Люди, в числе которых был подросток, оказались в воде. Парня пытались вытащить, но не смогли, он утонул.

- Обвиняемый пренебрег правилами и требованиями безопасности людей на воде, не обеспечил себя и трех пассажиров, один из которых являлся несовершеннолетний, индивидуальными спасательными жилетами, - сообщает Уральская транспортная прокуратура. - Суд приговорил его к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, а также удовлетворен иск о взыскании 1,5 млн рублей компенсации морального вреда.

Кроме того, судом с подсудимого в рамках удовлетворения искового заявления потерпевшего, взыскано 1,5 миллиона рублей