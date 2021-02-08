В Пермский край поступило 20 тысяч доз вакцины от коронавируса

Медицинские учреждения начнут получать вакцину 8-9 февраля. Фото: Игорь БУЛАТОВ

В Пермский край привезли крупнейшая за весь период партия вакцины от коронавируса. В регион поступило 20160 доз вакцины. Она будет распределена по 47 медицинским учреждениям Прикамья

- Организации, где прикрепленное население активнее записывается на прививку, получат более крупные партии «Спутник V», - сообщают в Минздраве региона. - Например, в КБ им. Вагнера Е.А. (г. Березники) будет направлено 1000 доз, в Чайковскую ЦГБ – 850, в пермские ГКП № 4 – 1600, ГКП № 2 – 1590, ГКП № 5 – 1500. ГКП г. Перми, ГП № 7 и ГКБ им. С.Н. Гринберга и ЦРБ Пермского района получат по 800. В Чусовскую больницу распределено 500 доз, в ЦРБ Осы – 220, Барды – 190, в Верещагино – 300, Чердыни – 140 и т.д.

Медицинские учреждения начнут получать вакцину 8-9 февраля.