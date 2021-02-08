Врачи рассказали о состоянии выпавшей 16-летней девочки в Пермском крае

В селе Фролы Пермского района 6 февраля с балкона пятого этажа на улице Центральная выпала 16-летняя девочка. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В селе Фролы Пермского района 6 февраля с балкона пятого этажа на улице Центральная выпала 16-летняя девочка.

- Пострадавшая была госпитализирована, - сообщает Минздрав Пермского края. – Сейчас она находится в реанимации в состоянии средней степени тяжести.

Напомним, компания молодых людей находилась в квартире на пятом этаже, затем одна из девочек выпала с балкона. Друзья вызвали ей «скорую», она была в сознании. На носилках ее поместили в машину медиков и увезли.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Только не умирай, иначе я тоже умру». В Перми с пятого этажа выпала 16-летняя девочка

Соседи рассказали, что произошло (подробнее...)