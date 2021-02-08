В Пермском крае водитель сбил трех человек: одна из пострадавших скончалась в больнице

Фото: скрин с видео группы ВК "Подслушано Чайковский".

В Чайковском скончалась одна из трех пострадавших в ДТП на пешеходном переходе. Напомним, 6 февраля в 13.15 в Чайковском по улице Вокзальная в направлении улицы Ленина ехал автомобиль «Шевроле», за рулем был 46-летний мужчина.

У дома № 65 он сбил троих пешеходов: 58-летнего мужчину, 57-летнюю женщину и 15-летнего подростка.

Всех пострадавших доставили в больницу, через некоторое время женщина умерла от полученных травм.

- В ходе проверки установлено, что водитель в момент ДТП находился в состоянии опьянения, - сообщает ГИБДД по Пермскому краю. - По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

КСТАТИ

В выходные дни на дорогах Прикамья произошло 142 дорожно-транспортных происшествия. В 10 авариях 1 человек погиб, 18 участников получили травмы различной степени тяжести, среди которых 3 детей.