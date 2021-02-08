В Пермском крае за сутки коронавирусом заболели 274 человека

Общее число заболевших в регионе достигло 42 031. Фото: Артем КИЛЬКИН

Новые данные публикует Роспотребнадзор о заболевших коронавирусом. В Пермском крае выявлено 274 новых случая заражения COVID-19: 79 человек проходят лечение в больницах, 195 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Общее число заболевших в регионе достигло 42 031. Ежесуточный прирост больных составил 0,7% – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 0,98 (на 7 февраля – 0,98). В числе 274 новых инфицированных 102 - мужчины, 172 – женщины, среди заболевших 10 детей. Из взрослого населения: от 15 до 29 лет – 20 человек, от 30 до 49 лет – 63 человек, 104 в возрасте 50-64 и 77 человек старше 65 лет. Заболевшим назначено соответствующее лечение. Круг контактировавших лиц определен.