Во дворе дома в Пермском крае 26-летний парень получил несколько ударов ножом

Уголовное дело по обоим фактам направлено в суд для рассмотрения по существу. Фото: архив "КП"

В Губахе полицейские завершили расследование уголовного дела. Неработающего и уже раннее судимого 31-летнего местного жителя обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и краже с банковского счета.

Полицейские выяснили, что в сентябре прошлого года между обвиняемым и незнакомым мужчиной произошла ссора. Мужчина достал из кармана куртки складной нож и ударил 26-летнего незнакомца несколько раз ножом во дворе дома. Стражи порядка быстро задержали виновника.

- Расследуя уголовное дело по этому факту, полицейские установили, что молодой человек причастен к краже с банковского счета, - рассказали в ГУВД по Пермскому краю. - В августе прошлого года он находился в квартире своего знакомого, выпивал спиртное. Пока никто не видит, злоумышленник похитил сотовый телефон приятеля. При этом он установил на гаджет мобильное приложение банка с паролем для входа в виде отпечатка пальца своей руки. А потом обвиняемый совершал безналичные операций с двух карт знакомого, ущерб составил больше 100 тысяч рублей.

Уголовное дело по обоим фактам направлено в суд для рассмотрения по существу.